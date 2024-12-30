Эксклюзив за $345 000: в Украину привезли новейший Bentley на 780 сил (фото)

Новый Bentley Continental GT изменился внешне и получил сверхмощную гибридную установку. Он не только способен развить 335 км/ч, но и может проехать 80 км на электротяге.

Related video

В Украине стартовали продажи купе Bentley Continental GT 2025 модельного года. Одно из первых авто сфотографировали в столичном автосалоне марки, а его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Bentley Continental GT прошел основательную модернизацию — почти 70% деталей авто являются новыми. Отличить купе можно по измененной передней части с двумя круглыми фарами в духе модели Bacalar. В салоне улучшили отделку.

Большие изменения произошли под капотом, ведь двигатель W12 больше не выпускают. Зато новый Bentley Continental GT получил плагин-гибридную установку с 4,0-литровым V8 твин-турбо и электромотором.

Важно

Украинцы во время войны приобрели 13 электрических Rolls-Royce за $600 000, — СМИ (видео)

Суммарная отдача составляет 782 л. с. и 1000 Н∙м. С 8-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает 3,2 с, а максимальная скорость составляет 335 км/ч. Кроме того, авто способно проехать до 80 км в электрическом режиме.

Цена Bentley Continental GT стартует с $345 000 Фото: Topcars UA

Купе сохранило полный привод, пневмоподвеску, активные стабилизаторы и управляемые задние колеса. Цена Bentley Continental GT в Украине стартует с 14 460 000 гривен ($345 000).

Кстати, недавно в Украину привезли уникальный мотоцикл от Bentley. Их выпустили всего 500 штук.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве заметили новейший гибрид BMW M5 2024 на 727 сил.