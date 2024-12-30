Ексклюзив за $345 000: в Україну привезли новітній Bentley на 780 сил (фото)

Новий Bentley Continental GT змінився зовні та отримав надпотужну гібридну установку. Він не лише здатен розвинути 335 км/год, а й може проїхати 80 км на електротязі.

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В Україні стартували продажі купе Bentley Continental GT 2025 модельного року. Одне із перших авто сфотографували у столичному автосалоні марки, а його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Bentley Continental GT пройшов ґрунтовну модернізацію — майже 70% деталей авто є новими. Відрізнити купе можна за зміненою передньою частиною з двома круглими фарами в дусі моделі Bacalar. У салоні покращили оздоблення.

Великі зміни відбулися під капотом, адже двигун W12 більше не випускають. Натомість новий Bentley Continental GT отримав плагін-гібридну установку з 4,0-літровим V8 твін-турбо та електромотором.

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Сумарна віддача становить 782 к. с. та 1000 Н∙м. Із 8-ступінчастим роботом з двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає 3,2 с, а максимальна швидкість становить 335 км/год. Крім того, авто здатне проїхати до 80 км в електричному режимі.

Ціна Bentley Continental GT стартує з $345 000 Фото: Topcars UA

Купе зберегло повний привід, пневмопідвіску, активні стабілізатори та керовані задні колеса. Ціна Bentley Continental GT в Україні стартує з 14 460 000 гривень ($345 000).

До речі, нещодавно в Україну привезли унікальний мотоцикл від Bentley. Їх випустили лише 500.

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