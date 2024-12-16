Понад 700 сил і 3,5 с до сотні: у Києві помітили новий BMW M5 2024 (фото)

Новий BMW M5 G90 отримав 727-сильну гібридну установку. Він не лише здатен розігнатися до 305 км/год, а й може подолати 69 км на електротязі.

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У Києві засвітився седан BMW M5 нового покоління. Заряджена модель коштує 5,75 мільйона гривень. Її світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Новий BMW M5 2024 (заводський індекс G90) зазнав суттєвих змін, адже став плагін-гібридом. Його 4,4-літровий V8 твін-турбо та електромотор сумарно розвивають 727 к. с. та 1000 Н∙м.

Спортивний седан BMW став значно важчим (2445 кг), тому динаміка погіршилася, попри більшу потужність. Розгін до 100 км/год займає 3,5 с, а до 200 км/год – за 10,9 с. Максимальна швидкість обмежена на 305 км/год.

Зате велика акумуляторна батарея ємністю 18,6 кВт∙год дозволяє подолати до 69 км в електричному режимі. Витрата пального в комбінованому циклі складає 1,7 л/100 км.

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Новий BMW M5 G90 доступний лише з повним приводом, хоча є задньопривідний режим для дрифту. Також встановлені спортивна підвіска з адаптивними амортизаторами, збільшені гальма та керовані задні колеса.

У салоні встановлені спортивні крісла Фото: BMW

Відрізнити авто від стандартного BMW 5 Series можна за агресивнішими бамперами, розширеними крилами, обвісом та спойлером на кришці багажника. У салоні встановлені спортивні кермо та сидіння.

До речі, нещодавно працівник автосалону розбив новий BMW M5 G90. Авто вже було продане.

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