Более 700 сил и 3,5 с до сотни: в Киеве заметили новый BMW M5 2024 (фото)

Новый BMW M5 G90 получил 727-сильную гибридную установку. Он не только способен разогнаться до 305 км/ч, но и может преодолеть 69 км на электротяге.

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Новый BMW M5 2024 (заводской индекс G90) претерпел существенные изменения, ведь стал плагин-гибридом. Его 4,4-литровый V8 твин-турбо и электромотор суммарно развивают 727 л.с. и 1000 Н∙м.

Спортивный седан BMW стал значительно тяжелее (2445 кг), поэтому динамика ухудшилась, несмотря на большую мощность. Разгон до 100 км/ч занимает 3,5 с, а до 200 км/ч — за 10,9 с. Максимальная скорость ограничена на 305 км/ч.

Зато большая аккумуляторная батарея емкостью 18,6 кВт∙ч позволяет преодолеть до 69 км в электрическом режиме. Расход топлива в комбинированном цикле составляет 1,7 л/100 км.

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Новый BMW M5 G90 доступен только с полным приводом, хотя есть заднеприводный режим для дрифта. Также установлены спортивная подвеска с адаптивными амортизаторами, увеличенные тормоза и управляемые задние колеса.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: BMW

Отличить авто от стандартного BMW 5 Series можно по более агрессивным бамперам, расширенным крыльям, обвесу и спойлеру на крышке багажника. В салоне установлены спортивные руль и сиденья.

Кстати, недавно работник автосалона разбил новый BMW M5 G90. Авто уже было продано.

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