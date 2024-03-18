Эксклюзив высшего уровня: в Украину привезли уникальный Porsche за $650 000 (фото)

Porsche 911 Singer выглядит как гость из 70-х, но его кузов изготовлен из карбона. 4,0-литровая 390-сильная шестерка позволяет спорткару стартовать до сотни всего за 3,3 с.

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В Киев приехал уникальный Porsche 911 by Singer. Ретроспорткар стоимостью минимум $650 000 является настоящим эксклюзивом, ведь всего выпущено не более 300 таких авто. Его фотографии появились на странице luxurycars.ukraine в Instagram.

Дизайн авто выдержан в стилистике 70-х Фото: luxurycars.ukraine

Компания Singer выполняет реставрацию и тюнинг Porsche 911 первых поколений. Фактически это уже новые осовремененные авто, в которых остается очень мало от оригинала.

Конкретно этот Singer Porsche 911 построен на базе модели 964 начала 90-х годов. А вот дизайн с заостренным спойлером выполнен в духе более раннего Porsche 911 Carrera 2,7 RS 1973 года.

В салоне установлены спортивные кожаные кресла спортивные кожаные кресла Фото: luxurycars.ukraine

При этом, все кузовные панели выполнены из карбона, а фары Porsche 911 стали светодиодными. В салоне установлен руль и спортивные кресла в ретростиле, а в отделке использована дорогая кожа.

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Кроме того, Porsche 911 Singer получил полностью новый двигатель — 4,0-литровую оппозитную шестерку, которая развивает 390 л.с. и может раскручиваться до 8000 об/мин.

Кузов полностью изготовлен из карбона Фото: luxurycars.ukraine

Спорткар весит около тонны, поэтому очень быстрый. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,3 с, а до 160 км/ч — 8,2 с. Максимальная скорость составляет 283 км/ч.

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