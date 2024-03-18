Ексклюзив найвищого ґатунку: в Україну привезли унікальний Porsche за $650 000 (фото)

Porsche 911 Singer має вигляд гостя із 70-х, але його кузов виготовлений із карбону. 4,0-літрова 390-сильна шістка дозволяє спорткару стартувати до сотні всього за 3,3 с.

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У Київ приїхав унікальний Porsche 911 by Singer. Ретроспорткар вартістю мінімум $650 000 є справжнім ексклюзивом, адже всього випущено не більш ніж 300 таких авто. Його світлини з’явилися на сторінці luxurycars.ukraine в Instagram.

Дизайн авто витриманий у стилістиці 70-х Фото: luxurycars.ukraine

Компанія Singer виконує реставрацію і тюнінг Porsche 911 перших поколінь. Фактично це вже нові осучаснені авто, у яких залишається дуже мало від оригіналу.

Конкретно цей Singer Porsche 911 збудований на базі моделі 964 початку 90-х років. А от дизайн із загостреним спойлером виконаний у дусі більш раннього Porsche 911 Carrera 2,7 RS 1973 року.

У салоні встановлені спортивні шкіряні крісла Фото: luxurycars.ukraine

Водночас усі кузовні панелі виконані з карбону, а фари Porsche 911 стали світлодіодними. У салоні встановлено кермо та спортивні крісла в ретростилі, а в оздобленні використана дорога шкіра.

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Також Porsche 911 Singer отримав повністю новий двигун — 4,0-літрову опозитну шістку, яка розвиває 390 к. с. і може розкручуватися до 8000 об/хв.

Кузов повністю виготовлений із карбону Фото: luxurycars.ukraine

Спорткар важить близько тонни, тому дуже швидкий. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 3,3 с, а до 160 км/год — 8,2 с. Максимальна швидкість складає 283 км/год.

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