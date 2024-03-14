В Украине заметили новейший роскошный Porsche на 350 сил (фото)

Porsche Panamera прошел обновление и получил полностью новый салон. Лифтбек предлагают в версиях мощностью от 354 до 680 сил.

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На украинском рынке появился новый Porsche Panamera 2024 модельного года. Одно из первых обновленных авто заметили в Одессе. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Фейслифтинг Porsche Panamera не слишком изменил внешность лифтбэка. У него немного иная решетка радиатора, новые фары, бамперы и фонари. К тому же, оптика теперь матричная уже в базовой версии.

Лифтбэку изменили дизайн передней части Фото: Porsche

Салон Porsche Panamera 2024 изменился больше и напоминает интерьер электрического Taycan. На передней панели установлено три дисплея, один из которых предназначен для переднего пассажира. Рычаг КПП перенесли на рулевую колонку.

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Новый Porsche Panamera в Украине пока предлагают в начальной версии с 3,0-литровым 354-сильным V6 твин-турбо и топовой модификации Turbo S E-Hybrid мощностью 680 л. с.

На передней панели установлены три дисплея Фото: Porsche

Конкретно этот лифтбек — 3,0-литровый: об этом свидетельствует характерный дизайн передней части. Такой Porsche Panamera способен разогнаться до 100 км/ч за 5,3 с и развить 272 км/ч. Стоимость авто стартует с 4,19 млн гривен.

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