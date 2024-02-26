В Украине появился новый Lamborghini Urus в эксклюзивной лимитированной версии (фото)

Lamborghini Urus Performante оборудован 666-сильным V8 твин-турбо и способен развить 306 км/ч. Капот и крыша кроссовера изготовлены из карбона.

Related video

В Украину привезли первый обновленный Lamborghini Urus 2023. Спортивный кроссовер появился в Киеве, а его фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

В столицу Украины приехал новый Lamborghini Urus в лимитированной заряженной версии Performante. В Европе ее цена такого авто стартует с 218 500 евро.

Как и все обновленные Lamborghini Urus 2023, кроссовер отличается измененными фарами, бамперами и решеткой радиатора. Однако вариант Performante также получил обвес, особые 22-дюймовые диски и спойлер на крыше, а его клиренс уменьшен на 25 мм.

Важно

В Киеве заметили новейший электрокроссовер от Huawei с запасом хода 700 км (фото)

Мало того, капот и крыша авто изготовлены из карбона, что снизило его массу на 47 кг. Карбон вместе с кожей и алькантарой использован и в отделке салона.

Под капотом Lamborghini Urus Performante установлен 4,0-литровый V8 твин-турбо на 666 л.с. и 850 Н∙м, дополненный спортивным выхлопом Akrapovic. Разгон до 100 км/ч занимает 3,3 с, а максимальная скорость составляет 306 км/ч.

Кстати, недавно в Киеве видели "дедушку" Urus — очень редкий внедорожник Lamborghini LM002.

Также Фокус рассказывал, что во Львове появился тюнингованный Lamborghini Urus.