Rolls-Royce, Bentley и Lamborghini: какие элитные авто покупают украинцы в 2024 году (фото)

В 2024 году в Украине ставили на учет скоростные суперкары и недешевые роскошные авто. Стоимость некоторых моделей превышает 400 000 долларов.

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В Украине во время полномасштабной войны растет спрос на дорогие элитные автомобили. В 2024 году их продажи существенно выросли. Об этом свидетельствует статистика, которую опубликовала "Экономическая правда".

По данным сайта, дорогих авто поставили на учет значительно больше, чем в 2022 и 2023 году. В общем, сервисные центры МВД за второй квартал 2024 года зарегистрировали три десятка таких автомобилей, а за первое полугодие — примерно полсотни.

Дорогих электрокаров Rolls-Royce Spectre купили сразу три Фото: Top Car Odessa

Однако стоит отметить, что из этих 50 машин только 16 являются новыми. Впрочем, подержанные суперкары и элитные авто не слишком дорогие — их средний возраст составляет три года.

Покупка дорогих авто с пробегом позволяет несколько сэкономить и заплатить меньше налогов при первой регистрации автомобиля. Для модели за 200 000 долларов их сумма составит примерно $10 000.

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В Украине появился один из первых в мире Rolls-Royce Cullinan 2024 (фото)

К тому же, при покупке машины в автосалоне нужно проводить официальные платежи через банк и подтверждать доходы финмониторинга.

Примечательно, что показатели некоторых премиальных автобрендов сейчас даже лучше, чем за аналогичные периоды 2021 года. Общая стоимость такого "автопарка", по данным ЭП, составляет 12 миллионов долларов.

Самые дорогие авто, которые поставили на учет в Украине за 2024 год, — электромобили Rolls-Royce Spectre стоимостью от 440 000 долларов. Таких купе зарегистрировали сразу три. Всего же приобрели пять Rolls-Royce.

Кроме того, украинские номера в этом году получили 13 Maserati, 6 Bentley (из них 5 Bentley Continental GT ценой от $220 000), 3 Aston Martin, 2 Lamborghini, по одному Ferrari и McLaren.

Между прочим, недавно в Украине заметили первый электромобиль Maybach стоимостью 7,5 миллиона гривен.

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