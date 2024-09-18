Rolls-Royce, Bentley та Lamborghini: які елітні авто купують українці у 2024 році (фото)

У 2024 році в Україні ставили на облік швидкісні суперкари та недешеві розкішні авто. Вартість деяких моделей перевищує 400 000 доларів.

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В Україні під час повномасштабної війни росте попит на дорогі едітні автомобілі. У 2024 році їх продажі суттєво виросли. Про це свідчить статистика, яку опублікувала "Економічна правда".

За даними сайту, дорогих авто поставили на облік значно більше, аніж у 2022 та 2023 році. Загалом, сервісні центри МВС за другий квартал 2024 року зареєстрували три десятки таких автомобілів, а за перше півріччя – приблизно півсотні.

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Проте варто відзначити, що із цих 50 машин лише 16 є новими. Утім, уживані суперкари та елітні авто не надто дорогі – їх середній ввік становить три роки.

Купівля дорогих авто з пробігом дозволяє дещо зекономити та заплатити менше податків при першій реєстрації автомобіля. Для моделі за 200 000 доларів їх сума складе приблизно $10 000.

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До того ж, при купівлі машини в автосалоні потрібно проводити офіційні платежі через банк та підтверджувати доходи фінмоніторингу.

Примітно, що показники деяких преміальних автобрендів зараз навіть кращі, аніж за аналогічні періоди 2021 року. Загальна вартість такого "автопарку", за даними ЕП, становить 12 мільйонів доларів.

Найдорожчі авто, які поставили на облік в Україні за 2024 рік, – електромобілі Rolls-Royce Spectre вартістю від 440 000 доларів. Таких купе зареєстрували одразу три. Усього ж придбали п’ять Rolls-Royce.

Крім того, українські номери цьогоріч отримали 13 Maserati, 6 Bentley (із них 5 Bentley Continental GT ціною від $220 000), 3 Aston Martin, 2 Lamborghini, по одному Ferrari та McLaren.

Між іншим, нещодавно в Україні помітили перший електромобіль Maybach вартістю 7,5 мільйона гривень.

Також Фокус розповідав, що в Києві бачили новітній 830-сильний суперкар Ferrari.