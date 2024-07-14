700-сильный эксклюзив: в Киеве засветился новейший суперкар Maserati (фото)

Тюнинг Maserati MC20 Cielo от Novitec поднял мощность турбомотора до 710 сил. Разгон до сотни занимает 2,8 с, а максимальная скорость составляет 325 км/ч.

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Этот кабриолет Maserati MC20 Cielo привезли в Одессу весной. Автомобиль стоимостью от 230 000 долларов дополнительно получил тюнинг от немецкого ателье Novitec.

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Обтекаемый Maserati MC20 Cielo имеет карбоновый монокок и кузовные панели из углеволокна. Прозрачная крыша авто складывается и имеет переменную степень тонировки, а двери поднимаются вверх. Масса 4,7-метрового авто составляет 1540 кг.

Салон отделан карбоном и алькантарой

Салон Maserati MC20 Novitec отделан кожей, алькантарой и карбоном. Там установлены спортивные ковшеобразные кресла. Автомобиль имеет два багажника — 50-литровый передний и 100-литровый задний.

Тюнинг Maserati MC20 Cielo от Novitec не изменил дизайн авто, ведь все внимание уделили его "начинке". Мощность 3,0-литрового V6 твин-турбо выросла с 630 до 710 л. с., а пиковый крутящий момент увеличили с 730 до 818 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 2,8 с, а максимальная скорость составляет 325 км/ч.

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