Их существует всего 350: в Украине заметили редчайший суперкар Mercedes за $500 000 (фото)

Mercedes SLS Black Series — заряженная версия купе с 6,2-литровым 630-сильным V8 и сниженной массой. Суперкар способен разогнаться до сотни за 3,6 с и развить 315 км/ч.

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В Киеве сфотографировали суперкар Mercedes-Benz SLS AMG 2013 года в лимитированной заряженной версии Black Series. Такое купе — одно единственное в Украине. Его фотографии опубликовали на странице supercars_ua.

Суперкар оснащен 630-сильным V8 Фото: supercars_ua

Всего изготовили всего 350 купе Mercedes SLS AMG Black Series, поэтому это раритет не только в Украине. Сейчас их цена стартует с $500 000, хотя новым суперкар стоил примерно $300 000.

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Mercedes SLS AMG Black Series оснащен 6,2-литровым V8 с увеличенной до 630 л.с. мощностью. Кроме того, купе облегчили на 70 кг за счет карбоновых деталей. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с и развить 315 км/ч.

Кроме того, доработано шасси Mercedes-Benz SLS. За замедление отвечают карбоново-керамические тормоза.

Цена Mercedes-Benz SLS AMG Black Series сейчас стартует с 500 000 долларов Фото: Mercedes-Benz

От стандартного купе Mercedes SLS версия Black Series отличается обвесом, расширенными крыльями и особыми колесными дисками (диаметром 19 дюймов спереди и 20 дюймов — сзади). Конечно же, двери авто поднимаются вверх.

В отделке салона Mercedes SLS AMG Black Series преобладает алькантара. Также установлены спортивные ковшеобразные сиденья.

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