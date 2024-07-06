Їх існує лише 350: в Україні помітили дуже рідкісний суперкар Mercedes за $500 000 (фото)

Mercedes SLS Black Series — заряджена версія купе із 6,2-літровим 630-сильним V8 та зниженою масою. Суперкар здатен розігнатися до сотні за 3,6 с і розвинути 315 км/год.

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У Києві сфотографували суперкар Mercedes-Benz SLS AMG 2013 року в лімітованій зарядженій версії Black Series. Таке купе – одне єдине в Україні. Його світлини опублікували на сторінці supercars_ua.

Суперкар оснащений 630-сильним V8 Фото: supercars_ua

Усього виготовили лише 350 купе Mercedes SLS AMG Black Series, тому це раритет не лише в Україні. Зараз їх ціна стартує з $500 000, хоча новим суперкар коштував приблизно $300 000.

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Mercedes SLS AMG Black Series оснащений 6,2-літровим V8 зі збільшеною до 630 к. с. потужністю. Крім того, купе полегшили на 70 кг за рахунок карбонових деталей. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 3,6 с і розвинути 315 км/год.

Крім того, доопрацьоване шасі Mercedes-Benz SLS. За сповільнення відповідають карбоново-керамічні гальма.

Ціна Mercedes-Benz SLS AMG Black Series зараз стартує з 500 000 доларів Фото: Mercedes-Benz

Від стандартного купе Mercedes SLS версія Black Series відрізняється обвісом, розширеними крилами та особливими колісними дисками (діаметром 19 дюймів спереду та 20 дюймів – ззаду). Звісно ж, двері авто піднімаються догори.

У оздобленні салону Mercedes SLS AMG Black Series переважає алькантара. Також встановлені спортивні ковшеподібні сидіння.

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