У Києві помітили культовий американський позашляховик в ретростилі (фото)

Рамний позашляховик Ford Bronco вирізняється дизайном у дусі 60-х років. Авто оснащене 2,3-літровим 300-сильним турбомотором та має повний привід зі знижувальною передачею.

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У Києві засвітився Ford Bronco 2022 року. Відроджений рамний позашляховик є рідкістю на українських дорогах. Його світлини з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Новий Ford Bronco є конкурентом Jeep Wrangler (і також має знімні двері й дах). Його дизайн витриманий у стилістиці перших Bronco 60-х років, а в основі авто лежить рамна платформа пікапа Ford Ranger.

У салоні Ford Bronco переважає рубаний стиль. Позашляховик отримав цифровий щиток приладів і великий тачскрін.

Салон Ford Bronco Black Diamond вирізняється особливим оздобленням Фото: Ford

Конкретно це авто належить до особливої версії Black Diamond. Вона отримала 32-дюймові позашляхові шини на чорних дисках і сталевий бампер, а у салоні з’явилися особливі оздоблення та килимки.

Цей позашляховик Ford Bronco Black Diamond оснащений 2,3-літровою турбочетвіркою EcoBoost потужністю 300 к. с. Також у лінійці є 2,7-літровий 335-сильний V6 твін-турбо.

Новий Ford Bronco комплектують 6-ступінчастою механічною або 10-ступінчастою автоматичною КПП, а повний привід доповнено знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів.

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