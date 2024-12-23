Авангард із 90-х: у Києві засвітилося рідкісне американське авто преміумкласу (фото)

Oldsmobile Aurora — високотехнологічний преміальний седан 90-х. Передньопривідний автомобіль оснастили 4,0-літровим 250-сильним V8.

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У Києві помітили седан Oldsmobile Aurora 1995 року. Незвичне американське авто є великою рідкістю в Україні. Його фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Великий 5,2-метровий седан Oldsmobile Aurora першого покоління випускали з 1994 по 1999 рік і він не був надто масовим – зібрали 136 289 авто. Його офіційно продавали лише в Північній Америці.

Oldsmobile Aurora позиціонували, як високотехнологічну модель, покликану відновити інтерес до американської марки. Річ у тім, що з другої половини 80-х продажі Oldsmobile стабільно падали і General Motors вирішили ситуацію, випустивши іміджеве авто.

Авто оснастили найсучаснішими опціями Фото: General Motors

Представлений в січні 1994 року седан Oldsmobile Aurora приваблював незвичним обтічним дизайном із витягнутим силуетом. Невдовзі риси нового стилю запозичили і для доступніших моделей марки.

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Крім того, Oldsmobile Aurora отримав найновіші, на той час, опції. Авто оснастили двозонним клімат-контролем (з керуванням на кермі), електроприводом сидінь, акустикою Bose з CD-плеєром, люком, електроприводом і підігрівом сидінь. Також це було одне з найбезпечніших американських авто 90-х – воно чудово показало себе в краш-тестах.

Передньопривідний Oldsmobile Aurora оснастили новітнім 32-клапанним V8 із лінійки Northstar (ці двигуни ставили переважно на розкішні Cadillac). 4,0-літровий 250-сильний мотор працює в парі з 4-ступінчастою автоматичною КПП. Седан здатен розігнатися до 100 км/год за 8,7 с і розвинути 217 км/год.

Між іншим, нещодавно в Києві помітили сучасну високотехнологічну модель від General Motors — перший електромобіль Cadillac.

Також Фокус розповідав, що в Україні з'явився електрокросовер від Geely і Volvo із запасом ходу 780 км.