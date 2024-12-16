В Україну приїхав найшвидший і найдорожчий пікап Tesla Cybertruck (фото)

Пікап Tesla Cybertruck Cyberbeast оснащений 845-сильною установкою з трьома моторами. Він здатен розігнатися до сотні за 2,6 с і подолати 515 км без підзарядки.

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В Україну привезли ще один електромобіль Tesla Cybertruck. На цей раз зі США пригнали пікап у топовій найпотужнішій модифікації Cyberbeast. Про це повідомляє сайт Autogeek.

Пікап оснащений 845-сильною установкою Фото: Autogeek

Пікап Tesla Cybertruck привезли на замовлення українського клієнта. Оскільки в американських портах розпочалися страйки працівників, то довелося везти електрокар літаком до Франкфурта, а звідти вже доправляти на автовозі в Україну. Вийшло дорожче, але і швидше.

Електрокар здатен розігнатися до 100 км/год за 2,6 с Фото: Autogeek

Ціна Tesla Cybertruck Cyberbeast в США становить від 99 900 до 119 900 доларів, залежно від комплектації. Електропікап оснащений трьома моторами, які сумарно розвивають 845 к. с. та 900 Н∙м.

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Таки електромобіль Tesla Cybertruck здатен розігнатися до 100 км/год за 2,6 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 209 км/год. Вантажопідйомність пікапа становить 1100 кг, також можна буксирувати причіп масою 5 тонн.

Ціна Tesla Cybertruck Cyberbeast стартує з 99 900 доларів Фото: Autogeek

Акумуляторна батарея ємністю 123 кВт∙год забезпечує запас ходу в 515 км. 800-вольтна архітектура дозволяє швидку (потужністю 350 кВт) зарядку: в такому режимі поповнити запас ходу на 206 км можна за 15 хвилин. Також є функція двонаправленої зарядки – можна живити від авто електроприлади.

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