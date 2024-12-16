В Украину приехал самый быстрый и самый дорогой пикап Tesla Cybertruck (фото)

Пикап Tesla Cybertruck Cyberbeast оснащен 845-сильной установкой с тремя моторами. Он способен разогнаться до сотни за 2,6 с и преодолеть 515 км без подзарядки.

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В Украину привезли еще один электромобиль Tesla Cybertruck. На этот раз из США пригнали пикап в топовой самой мощной модификации Cyberbeast. Об этом сообщает сайт Autogeek.

Пикап оснащен 845-сильной установкой Фото: Autogeek

Пикап Tesla Cybertruck привезли по заказу украинского клиента. Поскольку в американских портах начались забастовки работников, то пришлось везти электрокар самолетом во Франкфурт, а оттуда уже доставлять на автовозе в Украину. Получилось дороже, но и быстрее.

Электрокар способен разогнаться до 100 км/ч за 2,6 с Фото: Autogeek

Цена Tesla Cybertruck Cyberbeast в США составляет от 99 900 до 119 900 долларов, в зависимости от комплектации. Электропикап оснащен тремя моторами, которые суммарно развивают 845 л.с. и 900 Н∙м.

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Таки электромобиль Tesla Cybertruck способен разогнаться до 100 км/ч за 2,6 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 209 км/ч. Грузоподъемность пикапа составляет 1100 кг, также можно буксировать прицеп массой 5 тонн.

Цена Tesla Cybertruck Cyberbeast стартует с 99 900 долларов Фото: Autogeek

Аккумуляторная батарея емкостью 123 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 515 км. 800-вольтная архитектура позволяет быструю (мощностью 350 кВт) зарядку: в таком режиме пополнить запас хода на 206 км можно за 15 минут. Также есть функция двунаправленной зарядки — можно питать от авто электроприборы.

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