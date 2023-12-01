Разгон как у Ferrari и две батареи: раскрыты все подробности Tesla Cybertruck 2024 (видео)

Новая Tesla Cybertruck выполнена из пуленепробиваемой стали и имеет грузоподъемность больше тонны. Электропикап разгоняется до сотни за 2,6 с и может быть оснащен сразу двумя батареями.

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В США наконец презентовали серийный пикап Tesla Cybertruck. Электромобиль наконец поступил в производство на предприятии в Техасе и первые 10 экземпляров модели были вручены Илоном Маском заказчикам. Об этом сообщается на странице автопроизводителя в соцсети X.

Первые электромобили торжественно вручили владельцам Фото: Twitter/Elon Musk

На мероприятии раскрыли все основные подробности модели. Выяснилось, что некоторые параметры существенно отличаются от характеристик, заявленных в 2019 году во время презентации прототипа модели.

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Пикап Tesla Cybertruck, характеристики

Топовый электромобиль Tesla Cybertruck Cyberbeast с трехмоторной силовой установкой на 845 сил может тягаться с Ferrari SF90 Stradale. Он разгоняется до 100 км/ч за 2,6 с и преодолевает ¼ мили (402 м) за 11 с. Максимальная скорость – 209 км/ч.

Запас хода пикапа можно увеличить с помощью дополнительной батареи Фото: Tesla

В драгрейсинге пикап с Porsche 911 на прицепе обогнал такой же Porsche. Двухмоторная 600-сильная версия AWD стартует до сотни за 4,1 с, а базовая одномоторная версия с задним приводом (она появится в 2025 году) – за 6,5 с. У них максимальная скорость ограничена на 180 км/ч.

Запас хода Tesla Cybertruck составляет 547 км в двухмоторной версии, 515 км – в трехмоторной и 400 км – в одномоторной. Это гораздо меньше, чем обещали в 2019 году, но сообщается, что электропикап Tesla получит "увеличитель запаса хода" — дополнительная портативная батарея, устанавливаемая в специальный отсек в кузове. С ней 845-сильная версия проедет 708 км, а 600-сильная – 756 км.

Cybertruck – первая модель марки с 800-вольтным электрооборудованием. Оно позволяет сверхбыструю зарядку: пополнить запас хода на 220 км можно за 15 минут.

Конструкция и размеры Tesla Cybertruck

Стало известно, что пикап Tesla весит 3103 кг и имеет неплохую аэродинамику: коэффициент лобового сопротивления составляет 0,335.

Кузов Tesla Cybertruck выполнен из специально созданного сорта нержавеющей стали. Она выдерживает обстрел из пистолета-пулемета Томпсона 45 калибра, а армированное стекло не боится удара камнем.

Габариты Tesla Cybertruck 2024:

длина — 5682 мм;

ширина — 2200 мм;

высота — 1791 мм.

Новая Tesla Cybertruck не имеет рамы: в основе авто лежит стальной экзоскелет. Жесткость кузова у него больше, чем у суперкара Mclaren P1.

Грузоподъемность Tesla Cybertruck составляет 1132 кг Фото: Tesla

Электромобиль Tesla Cybertruck – не только быстрое, но и практичное авто грузоподъемностью 1132 кг. Его кузов размером 1,83 на 1,0 м рассчитан снабжен крышкой с электроприводом и розеткой для подключения электроприборов. Пикап может буксировать прицеп весом до 5 тонн, хотя в 2019 году речь шла о 6,3 тоннах.

В салоне установлены приплюснутый руль-штурвал и большой тачскрин. Отдельного щитка приборов у Cybertruck нет, но есть экран для задних пассажиров. Также установлены акустика с 15 динамиками и беспроводная зарядка смартфонов.

По словам разработчиков, у авто хорошая шумоизоляция, а пневмоподвеска обеспечивает мягкую и плавную езду. Она также позволяет увеличить клиренс с 305 до 432 мм. Пикап Tesla получил 35-дюймовые внедорожные шины и блокировки дифференциалов.

В салоне нет щитка приборов Фото: Tesla

Низкий центр тяжести Tesla Cybertruck не дает ему перевернуться. Система векторизации тяги, поворачиваемые задние колеса и электродистанционное рулевое управление (drive by wire) делают большой автомобиль маневренным. Диаметр разворота у него меньше, чем у Tesla Model S – 11,3 м.

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Новая Tesla Cybertruck, цена

Цена Tesla Cybertruck также изменилась по сравнению с 2019 годом. Если четыре года назад она составляла от 40 до 70 тыс. долларов, то теперь выяснилось, что даже базовая одномоторная версия будет стоить $60 990. Двухмоторный вариант AWD обойдется в $79 990, а топовый Cyberbeast – в $99 990.

Как известно, в планах Илона Маска – выпускать по 250 000 Tesla Cybertruck в год, однако такие объемы производства будут достигнуты не сразу. Напомним, что модель собрала около 2 миллионов предварительных заказов.

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