Не только серебристый: пикап Tesla Cybertruck впервые заметили в новом цвете (видео)

Tesla Cybertruck в черном матовом цвете принадлежит главному инженеру бренда. Такая опция может стать доступна спустя несколько месяцев после запуска производства пикапа.

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Электрический пикап Tesla Cybertruck заметили в черном матовом цвете. Это может намекать на будущую опцию для модели. Об этом рассказали на сайте InsideEVs.

На выставке Teslas & Coffee в Санта-Монике был обнаружен необычный Tesla Cybertruck, за рулем которого находился главный инженер бренда Франц фон Хольцхаузен. Интересно то, что автомобиль был окрашен не в цвет нержавеющей стали, а покрыт матовой черной пленкой.

Пару месяцев назад Tesla стала предлагать цветную пленку для электрокаров Model 3 и Model Y. Ее стоимость составляет от 7500 до 8000 долларов. Такую опцию может получить и пикап Cybertruck.

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявлял, что электрический пикап Cybertruck будет доступен только в одном цвете. Это связано с тем, что нержавеющую сталь гораздо сложнее покрасить. Тем не менее цветная пленка может удовлетворить потребность клиентов в персонализации своих авто.

По слухам, такая опция может появиться через несколько месяцев после запуска производства Tesla Cybertruck. Он запланирован на 30 ноября.

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Ожидается, что цветная пленка для пикапа обойдется минимум в 10 000 долларов. Пока неизвестно, какие цвета могут предложить для модели.

Ранее Фокус писал, что пикап Tesla Cybertruck протестировали на защиту от пуль.