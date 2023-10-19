Могила для Tesla: Илон Маск назвал самый проблемный электромобиль бренда (фото)

Миллиардер признал, что пикап Tesla Cybertruck стал проблемой для компании. Вывести его на рынок и достичь запланированных объемов производства оказалось очень сложно.

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Первые пикапы Tesla Cybertruck вручат покупателям 30 ноября. Произойдетэто во время торжественной презентации серийной версии пикапа, который стал самой проблемной моделью для марки. Об этом сообщает Bloomberg.

Презентацию Tesla Cybertruck снова перенесли, ведь изначально ее анонсировали на конец сентября. Эту далеко не впервые – изначально новая Tesla Cybertruck должна была поступить в производство еще в 2021 году. Выпуск модели уже начался, но пока собирают предсерийные авто для испытаний и отладки конвейера.

Пикап начнут поставлять покупателям с 30 ноября Фото: Tesla

Кроме того, в Tesla подтвердили, что поначалу объемы производства будут вдвое меньше запланированных – 125 000 авто в год. Показателя в 250 000 выпущенных авто, ранее озвученного Илоном Маском, планируют достичь не ранее 2025 года. Одной из причин называют снижение прибыли Tesla в третьем квартале нынешнего года, вызванное внедрением скидок на другие модели электрокаров.

Сам Илон Маск признал проблемы с пикапом – недавно на ежеквартальном собрании акционеров он заявил: "Мы вырыли себе могилу с Cybertruck". И объяснил, что столь специфический продукт невероятно сложно вывести на рынок, сделать массовым и успешным.

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Появились и новые подробности модели. В частности, заявлено, что пикап Tesla получит аккумуляторы формата 4680 и 800-вольтное электрооборудование, позволяющее сверхбыструю зарядку.

Ранее были раскрыты подробности топовой версии Tesla Cybertruck. Пикап получит силовую установку мощностью свыше 1000 сил.

Также Фокус писал, что первый серийный Tesla Cybertruck уже продали на аукционе за $400 000.