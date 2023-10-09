Первый серийный пикап Tesla Cybertruck ушел с молотка за $400 000 (видео)

Первый клиентский пикап был продан за сумму, которая в несколько раз превышает стоимость авто. Все вырученные средства выделят на поддержку деятельности музея Petersen.

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На аукционе Petersen Gala продали первый серийный электрический пикап Tesla Cybertruck. За автомобиль удалось выручить $400 000, несмотря на то, что его даже не показали вживую. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

Первый клиентский Tesla Cybertruck был продан за сумму, которая в несколько раз превышает стоимость пикапа. При этом на аукцион не привезли настоящий автомобиль, а торги проходили с демонстрацией изображения модели.

Известно, что все вырученные средства выделят на поддержку деятельности музея Petersen. При этом начальная стоимость пикапа все еще остается неизвестной.

Также не разглашается, почему пикап так и не появился на аукционе. По слухам, первый серийный автомобиль зарезервировал себе глава бренда Илон Маск, а проданный Tesla Cybertruck будет доставлен покупателю позже в этом году.

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Топовая версия Tesla Cybertruck Performance оснащена тремя электромоторами суммарной мощностью более 1000 л.с. Также пикап получил двунаправленную зарядку и может питать электроэнергией разные приборы.

Ранее Фокус рассказал, что электрические пикапы Tesla Cybertruck получит американская полиция.