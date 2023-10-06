Огромный багажник и 1000 сил: раскрыты интересные подробности Tesla Cybertruck (видео)
Новая Tesla Cybertruck получит пневмоподвеску с изменяемым клиренсом и управляемые задние колеса. Топовая версия получит силовую установку мощностью более 1000 л. с.
Электрический пикап Tesla Cybertruck все ближе к официальной презентации. Серийную версию модели покажут уже в ближайшее время, а пока раскрыли ее новые подробности. Об авто рассказали блогеры, протестировавшие электрокар.
Они смогли испытать топовую версию Tesla Cybertruck Performance. Она получила трехмоторную установку мощностью более 1000 л. с. – как у Tesla Model S Plaid. Впрочем, 1000-вольтное оборудование позаимствовали не у него, а у грузовика Tesla Semi.
Пикап получил двунаправленную зарядку, то есть может питать электроэнергией различные приборы. Улучшить маневренность призваны управляемые задние колеса. Пневмоподвеска мягче, чем у других Tesla, а также дает возможность увеличить клиренс до 370 мм.
Электромобиль Tesla Cybertruck получит улучшенную мультимедийную систему и мощную беспроводную зарядку для смартфонов. Рычага КПП нет – переключение происходит через тачскрин.
Стекло между салоном и кузовом опускается. Задний борт и крышка-ролета оснащены электроприводом, причем управлять ими можно со смартфона. Запасное колесо спрятано под полом кузова. А вот выдвижной рампы, как у прототипа, не будет. Зато у Tesla Cybertruck довольно вместительный передний багажник – туда удалось залезть человеку ростом 170 см.
Ранее Фокус сообщал, что новая Tesla Cybertruck продемонстрировала свои возможности по буксировке грузов.
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