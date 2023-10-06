Огромный багажник и 1000 сил: раскрыты интересные подробности Tesla Cybertruck (видео)

Новая Tesla Cybertruck получит пневмоподвеску с изменяемым клиренсом и управляемые задние колеса. Топовая версия получит силовую установку мощностью более 1000 л. с.

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Электрический пикап Tesla Cybertruck все ближе к официальной презентации. Серийную версию модели покажут уже в ближайшее время, а пока раскрыли ее новые подробности. Об авто рассказали блогеры, протестировавшие электрокар.

Клиренс пикапа можно увеличить до 370 мм

Они смогли испытать топовую версию Tesla Cybertruck Performance. Она получила трехмоторную установку мощностью более 1000 л. с. – как у Tesla Model S Plaid. Впрочем, 1000-вольтное оборудование позаимствовали не у него, а у грузовика Tesla Semi.

Пикап получил двунаправленную зарядку, то есть может питать электроэнергией различные приборы. Улучшить маневренность призваны управляемые задние колеса. Пневмоподвеска мягче, чем у других Tesla, а также дает возможность увеличить клиренс до 370 мм.

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Электромобиль Tesla Cybertruck получит улучшенную мультимедийную систему и мощную беспроводную зарядку для смартфонов. Рычага КПП нет – переключение происходит через тачскрин.

Стекло между салоном и кузовом опускается. Задний борт и крышка-ролета оснащены электроприводом, причем управлять ими можно со смартфона. Запасное колесо спрятано под полом кузова. А вот выдвижной рампы, как у прототипа, не будет. Зато у Tesla Cybertruck довольно вместительный передний багажник – туда удалось залезть человеку ростом 170 см.

Ранее Фокус сообщал, что новая Tesla Cybertruck продемонстрировала свои возможности по буксировке грузов.

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