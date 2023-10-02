Свежий дизайн и запас хода 688 км: представлена обновленная Tesla Model Y (фото)

Обновленный электрокроссовер Tesla Model Y 2024 модельного года доступен в Китае по цене от 36 100 долларов. Новинка способна разгоняться до сотни за 5,9 секунды.

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В Китае презентовали обновленный электрокроссовер Tesla Model Y 2024 модельного года. Новинка стала еще эффективнее и быстрее. Об этом рассказали на сайте бренда.

Tesla Model Y 2024 модельного года получила несколько внешних изменений. Передний бампер немного модернизировали, увеличив воздухозаборник.

Электрокроссовер получил 19-дюймовые колесные диски с измененным дизайном. Они окрашены в черный цвет, как на новой Tesla Model 3.

Электрокроссовер поставляется с новыми колесными дисками Фото: Tesla

В интерьере также произошло несколько изменений. Теперь контурная подсветка поддерживает 256 различных оттенков, а для заказа доступен новый вариант оформления внутренней отделки из текстильных материалов.

Tesla Model Y 2024 модельного года получила новую контурную подсветку салона Фото: Tesla

Tesla Model Y 2024 модельного года способна разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,9 секунды, что на секунду быстрее текущей модели. Версии Long Range и Performance не получили изменений в ускорении.

Запас хода базовой модификации электрокроссовера увеличился с 545 до 554 км. Tesla Model Y Long Range способна проехать до 688 км на одном заряде.

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Стоимость Tesla Model Y в Китае останется без изменений. Базовый электрокроссовер обойдется в 263 900 юаней (36 100 долларов), версия Long Range в 299 900 юаней (41 100 долларов), а за модификацию Performance придется заплатить 349 900 юаней (47 900 долларов).

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