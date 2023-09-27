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Показатель надежности: как выглядит Tesla Model S с пробегом 500 000 км (фото)

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Tesla Model S проехала 500 000 км за 7 лет

Электрокар Tesla Model S в такси проехал 500 000 км за семь лет. Основные агрегаты авто не менялись, а батарея потеряла только 12% емкости.

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В Канаде обнаружили электромобиль Tesla Model S 2016 года с огромным пробегом. За семь лет авто проехало 500 000 км. Об электрокаре рассказали на странице Drive Tesla в соцсети X (ранее известной как Twitter).

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Электромобиль заряжали на станциях Supercharger

Столь огромный пробег Tesla Model S 90D обусловлен тем, что электрокар эксплуатируется в такси. Его преимущественно заряжают в быстром режиме на станциях Supercharger, однако батарея от этого почти не пострадала – ее деградация составила всего 12% и запас хода уменьшился с 455 до 412 км.

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Основные агрегаты за 500 000 км не меняли – электромобиль Tesla сохранил родные моторы, мосты, ступичные подшипники, рычаги задней подвески.

На 420 000 км в Tesla Model S установили новые тормозные диски и колодки, на 465 000 км – пружины и стойки подвески, а на 480 000 км – конденсатор и вентилятор кондиционера. Кроме того, пришлось заменить некоторые расходные детали передней и задней подвески, а также вышедшие из строя дверные ручки и замок багажника.

Примечательно, что такой пробег – далеко не рекорд для Tesla Model S. В этой же службе такси есть электрокар с пробегом 700 000 км, а в Германии Model S проехал свыше 1,5 миллионов километров.

Также Фокус писал про новую Tesla Model 3 2024.