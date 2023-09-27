Показник надійності: який вигляд має Tesla Model S з пробігом 500 000 км (фото)

Електрокар Tesla Model S у таксі проїхав 500 000 км за сім років. Основні агрегати авто не змінювалися, а батарея втратила тільки 12% ємності.

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У Канаді виявили електромобіль Tesla Model S 2016 року з величезним пробігом. За сім років авто проїхало 500 000 км. Про електрокар розповіли на сторінці Drive Tesla в соцмережі X (раніше відомої як Twitter).

Електромобіль заряджали на станціях Supercharger

Настільки величезний пробіг Tesla Model S 90D зумовлений тим, що електрокар експлуатується в таксі. Його переважно заряджають у швидкому режимі на станціях Supercharger, однак батарея від цього майже не постраждала — її деградація становила лише 12%, а запас ходу зменшився з 455 до 412 км.

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Основні агрегати за 500 000 км не міняли — електромобіль Tesla зберіг рідні мотори, мости, маточинні підшипники, важелі задньої підвіски.

На 420 000 км у Tesla Model S встановили нові гальмівні диски і колодки, на 465 000 км — пружини і стійки підвіски, а на 480 000 км — конденсатор і вентилятор кондиціонера. Крім того, довелося замінити деякі витратні деталі передньої і задньої підвіски, а також дверні ручки і замок багажника, що вийшли з ладу.

Примітно, що такий пробіг — далеко не рекорд для Tesla Model S. У цій самій службі таксі є електрокар з пробігом 700 000 км, а в Німеччині Model S проїхав понад 1,5 мільйона кілометрів.

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