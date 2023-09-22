Електропікап Tesla Cybertruck стане найінноваційнішим поліцейським авто (відео)

Tesla й Oracle спільно розробляють поліцейську версію пікапа Cybertruck. Електрокар отримає інноваційне програмне забезпечення.

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Нову Tesla Cybertruck використовуватимуть спеціальні служби. Електричні пікапи отримає американська поліція. Про це заявив засновник корпорації Oracle Ларі Еллісон на конференції в Лас-Вегасі.

Програмне забезпечення для поліції розробляють в Oracle Фото: скриншот / YouTube

За його словами, саме Oracle бере участь у створенні поліцейського авто майбутнього на базі Tesla Cybertruck. Зокрема, компанія створює хмарні сервіси для поліції, а також нове програмне забезпечення із супутниковими технологіями Oracle.

Ларі Еллісон навіть продемонстрував перше зображення поліцейської Tesla Cybertruck. На рендері пікап отримав дуги спереду, додаткову оптику та проблискові маячки. Також звертає на себе увагу позашляхова гума.

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На думку засновника Oracle, пікап Tesla Cybertruck підходить на роль поліцейського авто, адже має низку переваг. Він швидкий, має міцний сталевий кузов, а комплектація включає камери для відеофіксації та дисплей, який можна використовувати для доступу до поліцейської бази даних.

Примітно, що й Ілон Маск вважає, що Tesla Cybertruck стане чудовим поліцейським авто нового рівня, і порівнює його з машинами копів із фільму "Той, хто біжить по лезу".

Раніше Фокус повідомляв, що електрична вантажівка Tesla Semi здивувала запасом ходу в реальних умовах.

Також ми писали, що в Китаї створили бюджетну альтернативу Tesla Cybertruck.