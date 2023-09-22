Электропикап Tesla Cybertruck станет самым инновационным полицейским авто (видео)

Tesla и Oracle совместно разрабатывают полицейскую версию пикапа Cybertruck. Электрокар получит инновационное программное обеспечение.

Related video

Новая Tesla Cybertruck будет использоваться специальными службами. Электрические пикапы получит американская полиция. Об этом заявил основатель корпорации Oracle Лари Эллисон на конференции в Лас-Вегасе.

Программное обеспечение для полиции разрабатывают в Oracle Фото: скриншот / YouTube

По его словам, именно Oracle принимает участие в создании полицейского авто будущего на базе Tesla Cybertruck. В частности, компания создает облачные сервисы для полиции, а также новое программное обеспечение со спутниковыми технологиями Oracle.

Лари Эллисон даже продемонстрировал первое изображение полицейской Tesla Cybertruck. На рендере пикап получил дуги спереди, дополнительную оптику и проблесковые маячки. Также обращает на себя внимание внедорожная резина.

Важно

В Украине появился новейший конкурент Tesla Cybertruck от Ford (фото)

По мнению основателя Oracle, пикап Tesla Cybertruck подходит на роль полицейского авто, ведь имеет ряд преимуществ. Он быстрый, у него прочный стальной кузов, а комплектация включает камеры для видеофиксации и дисплей, который можно использовать для доступа к полицейской базе данных.

Примечательно, что и Илон Маск считает, что Tesla Cybertruck станет отличным полицейским авто нового уровня, и сравнивает его с машинами копов из фильма "Бегущий по лезвию бритвы".

Ранее Фокус сообщал, что электрический грузовик Tesla Semi удивил запасом хода в реальных условиях.

Также мы писали, что в Китае создали бюджетную альтернативу Tesla Cybertruck.