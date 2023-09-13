Превзошел все ожидания: электрогрузовик Tesla Semi удивил запасом хода в реальных условиях

Электрогрузовик Tesla Semi смог проехать почти 800 км без подзарядки. Тягач отлично справляется со своими задачами и во многом превосходит модели с ДВС.

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Эксперты проверили запас хода электрогрузовика Tesla Semi в реальных условиях. Результаты превзошли все ожидания. Об этом рассказали на сайте InsideEVs.

В декабре 2022 года Tesla передала компании PepsiCo первую партию электрических грузовиков Semi. С тех пор многие автомобильные эксперты были заинтересованы запасом хода этой модели.

Североамериканский совет по эффективности грузоперевозок решил протестировать Tesla Semi в реальных условиях. Производитель заявляет, что их модель способна проехать 805 км без подзарядки, но результаты немного отличаются от этого показателя.

Один грузовик смог проехать 539 км на одном заряде. Его аккумуляторная батарея разрядилась до 17%.

Еще одна Tesla Semi преодолела расстояние 797 км без подзарядки, что максимально близко к заявленным показателям. При этом батарея грузовика разрядилась до 21%.

Один из грузовиков проехал 797 км без подзарядки Фото: NACFE

Средняя температура воздуха в день измерения запаса хода составляла 34 °C. Также на маршруте грузовиков были перепады высот, что повлияло на их результаты.

Tesla Semi оснащена четырьмя электромоторами суммарной мощностью около 1020 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5 секунд, а с полуприцепом весом 36 тонн — 20 секунд.

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В Pepsi рассказали об особенностях эксплуатации электрогрузовика Tesla Semi

Силовая установка питается от аккумуляторной батареи емкостью 900 кВт⋅час. Стоимость модели составляет $180 000.

Ранее Фокус сообщал, что польский блогер и водитель грузовика Томаш Орынский раскритиковал электрогрузовик Tesla Semi.