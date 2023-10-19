Могила для Tesla: Ілон Маск назвав найпроблемніший електромобіль бренду (фото)

Мільярдер визнав, що пікап Tesla Cybertruck став проблемою для компанії. Вивести його на ринок і досягти запланованих обсягів виробництва виявилося дуже складно.

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Перші пікапи Tesla Cybertruck вручать покупцям 30 листопада. Відбудеться це під час урочистої презентації серійної версії пікапа, який став найпроблемнішою моделлю для марки. Про це повідомляє Bloomberg.

Презентацію Tesla Cybertruck знову перенесли, адже спочатку її анонсували на кінець вересня. Це далеко не вперше — спочатку нова Tesla Cybertruck мала надійти у виробництво ще у 2021 році. Випуск моделі вже почався, але поки збирають передсерійні авто для випробувань і налагодження конвеєра.

Пікап почнуть поставляти покупцям з 30 листопада Фото: Tesla

Крім того, в Tesla підтвердили, що спочатку обсяги виробництва будуть удвічі меншими від запланованих — 125 000 авто на рік. Показника в 250 000 випущених авто, раніше озвученого Ілоном Маском, планують досягти не раніше 2025 року. Однією з причин називають зниження прибутку Tesla в третьому кварталі нинішнього року, викликане впровадженням знижок на інші моделі електрокарів.

Сам Ілон Маск визнав проблеми з пікапом — нещодавно на щоквартальних зборах акціонерів він заявив: "Ми вирили собі могилу з Cybertruck". І пояснив, що настільки специфічний продукт неймовірно складно вивести на ринок, зробити масовим і успішним.

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З'явилися і нові подробиці моделі. Зокрема, заявлено, що пікап Tesla отримає акумулятори формату 4680 і 800-вольтне електрообладнання, яке дасть змогу надшвидке заряджання.

Раніше було розкрито подробиці топової версії Tesla Cybertruck. Пікап отримає силову установку потужністю понад 1000 сил.

Також Фокус писав, що перший серійний Tesla Cybertruck вже продали на аукціоні за $400 000.