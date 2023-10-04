Показав силу: електромобіль Tesla Cybertruck взяв на буксир незвичайний вантаж (відео)

Електрокар Tesla Cybertruck використовували для перевезення двигуна Raptor Vacuum для космічного корабля SpaceX Starship. Маса буксированого причепа перевищила 2,5 тонни.

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Електричний пікап Tesla Cybertruck продемонстрував свої тягові можливості. Він узяв на буксир причіп із величезним ракетним двигуном SpaceX Raptor. Відео опублікували на Youtube-каналі Starship Gazer.

Електромобіль Tesla Cybertruck зняли на базі компанії SpaceX у Техасі 3 жовтня. Пікап використовували для перевезення двигуна Raptor Vacuum для космічного корабля SpaceX Starship.

Маса SpaceX Raptor Vacuum становить близько 1600 кг. Якщо додати вагу кріплення двигуна і самого причепа, то вийде щонайменше 2,5 тонни.

Втім, для Tesla Cybertruck це не має бути проблемою. Раніше було заявлено, що базова версія пікапа зможе буксирувати 3,4-тонний причіп, а найпотужніша — 6,3-тонний.

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На відео очевидно потрапив один з автомобілів пробної серії, виробництво яких стартувало в липні. Найімовірніше, перевезення ракетного двигуна стало одним з етапів випробувань електрокара. Незабаром має розпочатися масовий випуск пікапів і перші авто будуть вручені власникам.

Раніше Фокус розповідав про поліцейську версію Tesla Cybertruck, яку створюють спільно з Oracle.

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