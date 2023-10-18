Заміна акумулятора за $21 000: вартість ремонту електрокара Tesla шокувала власника

У Tesla визнали, що власники електромобіля не винні в поломці, але відмовилися покривати вартість ремонту. За їхніми словами, акумулятор був пошкоджений через погані погодні умови.

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Вартість ремонту деяких автомобілів може становити п'ятизначну суму. Зазвичай це стосується лімітованих суперкарів, але пара з Шотландії зіткнулася з подібною ситуацією зі своїм електромобілем Tesla Model Y. Про це розповіли на сайті The Drive.

Виробники електромобілів зазвичай максимально захищають свої моделі від вологи. Проте іноді цього виявляється недостатньо.

Під час нещодавніх проливних дощів в Единбурзі Джонні Басігалупо і Роб Хассі приїхали на своїй Tesla Model Y в ресторан. Після вечері електрокар не зміг поїхати, через що довелося викликати евакуатор.

Електромобіль вирушив у сервісний центр Tesla Edinburgh для ремонту. Через кілька днів парі повідомили, що акумулятор пошкоджено через потрапляння води. Його заміна обійдеться в 17 374 фунтів стерлінгів (21 166 доларів).

Джонні Басігалупо і Роб Хассі були шоковані такою вартістю. Крім цього в Tesla заявили, що такий ремонт не покривається восьмирічною гарантією, оскільки акумулятор фактично був занурений у воду.

Після дискусії виробник поклав провину на шотландський клімат. Однак, платити за ремонт доведеться власникам авто.

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Цікаво те, що глава Tesla Ілон Маск у 2019 році говорив про те, що заміна акумуляторних модулів обійдеться власникам електрокарів від 5000 до 7000 доларів. У реальності сума виявилася значно більшою.

Раніше Фокус повідомляв, що новітній суперкар Aston Martin Valkyrie виявився непристойно дорогим за вартістю обслуговування.