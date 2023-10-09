Перший серійний пікап Tesla Cybertruck пішов з молотка за $400 000 (відео)

Перший клієнтський пікап було продано за суму, яка в кілька разів перевищує вартість авто. Усі виручені кошти виділять на підтримку діяльності музею Petersen.

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На аукціоні Petersen Gala продали перший серійний електричний пікап Tesla Cybertruck. За автомобіль вдалося виручити $400 000, незважаючи на те, що його навіть не показали наживо. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Перший клієнтський Tesla Cybertruck був проданий за суму, яка в кілька разів перевищує вартість пікапа. При цьому на аукціон не привезли справжній автомобіль, а торги проходили з демонстрацією зображення моделі.

Відомо, що всі виручені кошти виділять на підтримку діяльності музею Petersen. При цьому початкова вартість пікапа все ще залишається невідомою.

Також не розголошується, чому пікап так і не з'явився на аукціоні. З чуток, перший серійний автомобіль зарезервував собі глава бренду Ілон Маск, а проданий Tesla Cybertruck буде доставлений покупцеві пізніше цього року.

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Топова версія Tesla Cybertruck Performance оснащена трьома електромоторами сумарною потужністю понад 1000 к.с. Також пікап отримав двонаправлену зарядку й може живити електроенергією різні прилади.

Раніше Фокус розповів, що електричні пікапи Tesla Cybertruck отримає американська поліція.