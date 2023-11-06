Не тільки сріблястий: пікап Tesla Cybertruck вперше помітили в новому кольорі (відео)

Tesla Cybertruck у чорному матовому кольорі належить головному інженеру бренду. Така опція може стати доступною через кілька місяців після запуску виробництва пікапа.

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Електричний пікап Tesla Cybertruck помітили в чорному матовому кольорі. Це може натякати на майбутню опцію для моделі. Про це розповіли на сайті InsideEVs.

На виставці Teslas & Coffee в Санта-Моніці було виявлено незвичайний Tesla Cybertruck, за кермом якого перебував головний інженер бренду Франц фон Хольцхаузен. Цікаво те, що автомобіль був пофарбований не в колір нержавіючої сталі, а покритий матовою чорною плівкою.

Кілька місяців тому Tesla стала пропонувати кольорову плівку для електрокарів Model 3 і Model Y. Її вартість становить від 7500 до 8000 доларів. Таку опцію може отримати й пікап Cybertruck.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявляв, що електричний пікап Cybertruck буде доступний тільки в одному кольорі. Це пов'язано з тим, що нержавіючу сталь набагато складніше пофарбувати. Проте кольорова плівка може задовольнити потребу клієнтів у персоналізації своїх авто.

За чутками, така опція може з'явитися через кілька місяців після запуску виробництва Tesla Cybertruck. Він запланований на 30 листопада.

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Очікується, що кольорова плівка для пікапа обійдеться щонайменше в 10 000 доларів. Поки невідомо, які кольори можуть запропонувати для моделі.

Раніше Фокус писав, що пікап Tesla Cybertruck протестували на захист від куль.