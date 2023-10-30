Не відрізнити від оригіналу: пікап Tesla Cybertruck відтворили з дерева (відео)

Дерев'яна копія лише трохи менша за оригінальний Tesla Cybertruck. Автомобіль отримав електромотор, робочу оптику та інтер'єр у стилі пікапа.

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Умілець із В'єтнаму створив дерев'яну копію електропікапа Tesla Cybertruck. Відео зі створенням автомобіля опублікували на YouTube-каналі ND — Woodworking Art.

Майстер побудував з дерева повністю робочий електромобіль, який трохи менший за оригінальний Tesla Cybertruck. У комплекті додається і дерев'яна копія квадроцикла Tesla Cyberquad.

Умілець створив і дерев'яну копію квадроцикла Tesla Cyberquad Фото: Скриншот

Пікап відтворено з неймовірною точністю. Дерев'яний електричний пікап навіть отримав робочу оптику та інтер'єр.

В інтер'єрі встановлено дерев'яне кермо і центральний дисплей Фото: Скриншот

Спершу майстер створив сталевий каркас, який став основою для авто. Потім на нього встановили ведучий міст з електродвигуном, колеса і гальма.

Для створення корпусу умілець використовував оригінальні креслення електропікапа. Йому вдалося зберегти незвичайний силует моделі та деякі інші особливості дизайну.

Кузовні панелі створені на основі оригінальних креслень Фото: Скриншот

Майстер заявив, що використовує для своїх виробів тільки зіпсовану деревину, а не живі дерева. Попри це, результат має дуже якісний вигляд.

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Умілець присвятив цей автомобіль голові Tesla Ілону Маску. Багато глядачів його YouTube-каналу просили відтворити Tesla Cybertruck.

Раніше Фокус розповів, що майстер із В'єтнаму побудував із дерева унікальний шестиколісний Rolls-Royce для свого сина.