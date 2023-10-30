Не відрізнити від оригіналу: пікап Tesla Cybertruck відтворили з дерева (відео)
Дерев'яна копія лише трохи менша за оригінальний Tesla Cybertruck. Автомобіль отримав електромотор, робочу оптику та інтер'єр у стилі пікапа.
Умілець із В'єтнаму створив дерев'яну копію електропікапа Tesla Cybertruck. Відео зі створенням автомобіля опублікували на YouTube-каналі ND — Woodworking Art.
Майстер побудував з дерева повністю робочий електромобіль, який трохи менший за оригінальний Tesla Cybertruck. У комплекті додається і дерев'яна копія квадроцикла Tesla Cyberquad.
Пікап відтворено з неймовірною точністю. Дерев'яний електричний пікап навіть отримав робочу оптику та інтер'єр.
Спершу майстер створив сталевий каркас, який став основою для авто. Потім на нього встановили ведучий міст з електродвигуном, колеса і гальма.
Для створення корпусу умілець використовував оригінальні креслення електропікапа. Йому вдалося зберегти незвичайний силует моделі та деякі інші особливості дизайну.
Майстер заявив, що використовує для своїх виробів тільки зіпсовану деревину, а не живі дерева. Попри це, результат має дуже якісний вигляд.Важливо
Умілець присвятив цей автомобіль голові Tesla Ілону Маску. Багато глядачів його YouTube-каналу просили відтворити Tesla Cybertruck.
Раніше Фокус розповів, що майстер із В'єтнаму побудував із дерева унікальний шестиколісний Rolls-Royce для свого сина.