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Авто

Заборонений у США дитячий квадроцикл Tesla з'явився в Китаї (фото)

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Фото: Tesla | Квадроцикл Tesla Cyberquad був представлений ще у 2019 році

Tesla Cyberquad був заборонений у США після того, як 36-річна жінка забила плече, перебуваючи за кермом квадроцикла. Попри це модель з'явилася в продажу в Китаї.

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Tesla продовжує збільшувати поставки свого транспорту на китайський ринок. У Китаї в продаж надійшов електричний квадроцикл Cyberquad, який недоступний у США. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Tesla Cyberquad був представлений у 2019 році. Через деякий час з'явився Tesla Cyberquad for Kids, який продавали у США та був призначений для дітей віком 8-12 років.

Tesla Cyberquad for Kids було відкликано в США у 2022 році, коли модель визнали такою, що "не відповідає вимогам федерального стандарту безпеки для дитячих квадроциклів". Заборону було ініційовано після того, як 36-річна жінка забила плече, катаючись на квадроциклі разом зі своїм восьмирічним сином.

Важливо
Квадроцикли Tesla Cyberquad визнані небезпечними та підлягають утилізації
Квадроцикли Tesla Cyberquad визнані небезпечними та підлягають утилізації

Випуском Tesla Cyberquad for Kids у Китаї займається місцева компанія Feishen Vehicle Industry Co. Модель доступна для покупки на офіційному сайті Tesla за ціною від 1680 доларів.

Квадроцикл Tesla Cyberquad toy car Fullscreen
У Китаї квадроцикл коштує 1680 доларів
Фото: Скриншот

Квадроцикл оснащений електромотором потужністю 0,48 к.с. і може розвивати швидкість до 8 км/год. Запас ходу становить 13 км, а повна зарядка займає 1,5 години.

Раніше Фокус розповів, що в Чехії продають унікальний квадроцикл Engler Ten на базі суперкара Audi R8.