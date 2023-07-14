Заборонений у США дитячий квадроцикл Tesla з'явився в Китаї (фото)

Tesla Cyberquad був заборонений у США після того, як 36-річна жінка забила плече, перебуваючи за кермом квадроцикла. Попри це модель з'явилася в продажу в Китаї.

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Tesla продовжує збільшувати поставки свого транспорту на китайський ринок. У Китаї в продаж надійшов електричний квадроцикл Cyberquad, який недоступний у США. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Tesla Cyberquad був представлений у 2019 році. Через деякий час з'явився Tesla Cyberquad for Kids, який продавали у США та був призначений для дітей віком 8-12 років.

Tesla Cyberquad for Kids було відкликано в США у 2022 році, коли модель визнали такою, що "не відповідає вимогам федерального стандарту безпеки для дитячих квадроциклів". Заборону було ініційовано після того, як 36-річна жінка забила плече, катаючись на квадроциклі разом зі своїм восьмирічним сином.

Важливо

Квадроцикли Tesla Cyberquad визнані небезпечними та підлягають утилізації

Випуском Tesla Cyberquad for Kids у Китаї займається місцева компанія Feishen Vehicle Industry Co. Модель доступна для покупки на офіційному сайті Tesla за ціною від 1680 доларів.

У Китаї квадроцикл коштує 1680 доларів Фото: Скриншот

Квадроцикл оснащений електромотором потужністю 0,48 к.с. і може розвивати швидкість до 8 км/год. Запас ходу становить 13 км, а повна зарядка займає 1,5 години.

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