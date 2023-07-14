Запрещенный в США детский квадроцикл Tesla появился в Китае (фото)

Tesla Cyberquad был запрещен в США после того, как 36-летняя женщина ушибла плечо, находясь за рулем квадроцикла. Несмотря на это модель появилась в продаже в Китае.

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Tesla продолжает увеличивать поставки своего транспорта на китайский рынок. В Китае в продажу поступил электрический квадроцикл Cyberquad, который недоступен в США. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Tesla Cyberquad был представлен в 2019 году. Через некоторое время появился Tesla Cyberquad for Kids, который продавался в США и был предназначен для детей в возрасте 8–12 лет.

Tesla Cyberquad for Kids был отозван в США в 2022 году, когда модель признали "несоответствующим требованиям федерального стандарта безопасности для детских квадроциклов". Запрет был инициирован после того, как 36-летняя женщина ушибла плечо, катаясь на квадроцикле вместе со своим восьмилетним сыном.

Важно

Квадроциклы Tesla Cyberquad признаны опасными и подлежат утилизации

Выпуском Tesla Cyberquad for Kids в Китае занимается местная компания Feishen Vehicle Industry Co. Модель доступна для покупки на официальном сайте Tesla по цене от 1680 долларов.

В Китае квадроцикл стоит 1680 долларов Фото: Скриншот

Квадроцикл оснащен электромотором мощностью 0,48 л.с. и может развивать скорость до 8 км/ч. Запас хода составляет 13 км, а полная зарядка занимает 1,5 часа.

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