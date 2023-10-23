Пикап Tesla Cybertruck выдержал попадание из пистолета-пулемета (видео)

Илон Маск подтвердил, что кузов серийного Tesla Cybertruck будет устойчивым к выстрелам из огнестрельного оружия. Электрический пикап вскоре поступит в производство в США.

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Электрический пикап Tesla Cybertruck должен предложить множество инновационных решений, среди которых защита от пуль. Автопроизводитель уже протестировал новинку, выстрелив в нее из пистолета-пулемета Томпсона. Об этом сообщили на сайте Automotiveaddicts.

На презентации Tesla Cybertruck глава бренда Илон Маск заявлял, что кузов пикапа невероятно прочный и обладает пуленепробиваемостью. Серийная версия модели вскоре поступит в производство, поэтому авто проходит различные испытания.

Кузов Tesla Cybertruck состоит из структурной обшивки из нержавеющей стали Ultra-Hard 30X. Также предусмотрено бронестекло, которое вызывает множество сомнений.

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В ходе испытания в пикап выстрелили из пистолета-пулемета Томпсона. Илон Маск подчеркнул, что для теста был опустошен весь барабанный магазин. Тем не менее ни одна пуля не проникла в салон.

Один из автомобилей был замечен на скоростном шоссе в США. Судя по отверстиям на кузове, пикап действительно проходил тесты на пуленепробиваемость.

Ранее Фокус рассказал, что в интернете рассекретили интересные подробности о пикапе Tesla Cybertruck.