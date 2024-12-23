Авангард из 90-х: в Киеве засветилось редкое американское авто премиум-класса (фото)

Oldsmobile Aurora — высокотехнологичный премиальный седан 90-х. Переднеприводный автомобиль оснастили 4,0-литровым 250-сильным V8.

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В Киеве заметили седан Oldsmobile Aurora 1995 года. Необычное американское авто является большой редкостью в Украине. Его фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Большой 5,2-метровый седан Oldsmobile Aurora первого поколения выпускали с 1994 по 1999 год и он не был слишком массовым — собрали 136 289 авто. Его официально продавали только в Северной Америке.

Oldsmobile Aurora позиционировали, как высокотехнологичную модель, призванную восстановить интерес к американской марке. Дело в том, что со второй половины 80-х продажи Oldsmobile стабильно падали и General Motors решили ситуацию, выпустив имиджевое авто.

Авто оснастили самыми современными опциями Фото: General Motors

Представленный в январе 1994 года седан Oldsmobile Aurora привлекал необычным обтекаемым дизайном с вытянутым силуэтом. Вскоре черты нового стиля позаимствовали и для более доступных моделей марки.

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Кроме того, Oldsmobile Aurora получил самые новые, на то время, опции. Авто оснастили двухзонным климат-контролем (с управлением на руле), электроприводом сидений, акустикой Bose с CD-плеером, люком, электроприводом и подогревом сидений. Также это было одно из самых безопасных американских авто 90-х — оно отлично показало себя в краш-тестах.

Переднеприводный Oldsmobile Aurora оснастили новейшим 32-клапанным V8 из линейки Northstar (эти двигатели ставили преимущественно на роскошные Cadillac). 4,0-литровый 250-сильный мотор работает в паре с 4-ступенчатой автоматической КПП. Седан способен разогнаться до 100 км/ч за 8,7 с и развить 217 км/ч.

Между прочим, недавно в Киеве заметили современную высокотехнологичную модель от General Motors — первый электромобиль Cadillac.

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