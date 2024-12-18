В Украине появился недорогой электрокар от Geely и Volvo с запасом хода 780 км (фото)

Электрический кроссовер Zeekr 7X отличается обтекаемым дизайном и богато оснащен. Модель предлагается в версиях на 422 и 646 сил с запасом хода до 780 км.

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В Украине стартовали продажи Zeekr 7X. Несколько электрических кроссоверов уже привезли в нашу страну. Об этом сообщает сайт Autogeek.

Модель продается неофициально — электромобили привозят из Китая. В зависимости от версии, цена Zeekr 7X в Украине составляет от 33 до 45 тыс. долларов.

Электрокар доступен в версиях на 422 и 646 сил Фото: Autogeek

Электрокроссовер Zeekr 7X довольно богато оснащен. Базовая комплектация включает панорамную крышу, проекцию на лобовое стекло, электропакет, подогрев и вентиляцию сидений, набор систем безопасности.

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Новый Zeekr 7X — электрический кроссовер, созданный специалистами Geely и Volvo. 4,8-метровое авто отличается обтекаемым дизайном, а в салоне установлен большой 15,5-дюймовый тачскрин. Объем багажника составляет 616 л.

Электромобиль Zeekr 7X предлагают в 422-сильной заднеприводной и 646-сильной полноприводной модификациях. Более мощный вариант стартует до 100 км/ч за 3,8 с.

Кроссовер богато оснащен Фото: Autogeek

Кроссовер Zeekr 7X доступен с батареями емкостью 75 и 100 кВт∙ч. Запас хода составляет от 605 до 780 км. 800-вольтная архитектура позволяет сверхбыструю зарядку на 80% всего за 15 минут.

Между прочим, электромобиль Zeekr 7X начинают официально продавать в Европе.

Также Фокус рассказывал о дешевом электрокроссовере Zeekr за $19 000.