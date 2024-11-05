Geely и Volvo выпустили электрокроссовер по цене "Дастера" с запасом хода 420 км (фото)

Самый дешевый электрокроссовер Zeekr X оснащен 272-сильным мотором и способен разогнаться до сотни за 5,8 с. Запас хода составляет 420 км.

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Электромобиль Zeekr X получил новую начальную версию. Кроссовер от Geely поступает в продажу в Китае по цене от 149 900 юаней ($21 000), а с учетом правительственной субсидии — 134 900 юаней ($19 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Главное отличие базового Zeekr X — меньшая литий-железо-фосфатная батарея емкостью 49 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет 420 км.

Запас хода электрокара составляет 420 км Фото: Geely

Электромотор на 272 л.с. и 343 Н∙м (он установлен на задней оси) остался без изменений. Разгон до 100 км/ч занимает 5,8 с.

Отличить базовый электрокроссовер Zeekr X можно лишь по иным 18-дюймовым дискам. Кроме того, в палитру добавили черный цвет.

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Выпустить доступную версию решили из-за низкого спроса на новый Zeekr X в Китае. С мая 2023 по сентябрь 2024 года на родине продали всего 28 926 авто — меньше, чем отправили на экспорт.

Напомним, что компактный электрокроссовер Zeekr X — китайский собрат Volvo EX30, который использует его платформу и силовые установки. Модель также предлагается с батареей на 66 кВт∙ч, а топовый вариант получил 428-сильную полноприводную установку.

Кстати, недавно презентовали оригинальный электрический минивэн Zeekr Mix.

Также Фокус писал, что в Европе дебютировал старший брат Zeekr X.