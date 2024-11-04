Geely показали недорогой электрифицированный кроссовер с запасом хода 1400 км (фото)

Новый Geely Galaxy Starship 7 отличается обтекаемым дизайном и высокотехнологичным салоном. Гибридный кроссовер может преодолеть до 150 км на электротяге.

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Презентован новый Geely Galaxy Starship 7. Электрифицированный семейный кроссовер поступит в продажу с 8 ноября и будет поставляться на экспорт. О нем рассказали на сайте CarNewsChina.

Авто оснастили плагин-гибридной установкой Фото: Geely

Кроссовер Geely Galaxy Starship 7 отличается обтекаемым дизайном и имеет низкий (0,288) коэффициент аэродинамики. У него плавные формы кузова и выраженный "нос", а фары и фонари соединены диодными полосами.

Разгон до сотни занимает 7,5 с Фото: Geely

Габариты Geely Galaxy Starship 7:

длина — 4740 мм;

ширина — 1905 мм;

высота — 1685 мм;

колесная база — 2755 мм;

масса — 1724-1790 кг.

В салоне установили большой 14,6-дюймовый тачскрин Фото: Geely

В салоне установили узкий цифровой щиток приборов и большой 14,6-дюймовый тачскрин, также есть проекция на лобовое стекло. Передние сиденья получили электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж. Также есть акустика с 16 динамиками и беспроводная зарядка смартфонов.

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Новый Geely Galaxy Starship 7 — плагин-гибрид с 1,5-литровым бензиновым двигателем на 110 л. с. и электромотором, мощность которого держат в секрете. Зато известно, что разгон до сотни занимает 7,5 с, а диаметр разворота составляет 10,6 м.

Кроссовер достаточно богато оснащен Фото: CarNewsChina

Средний расход топлива составляет 4,88 л/100 км. На выбор доступны батареи на 19,1 и 28,9 кВт∙ч: запас хода в электрическом режиме составляет 101 и 150 км, соответственно. Всего на бензине и электротяге кроссовер Geely Galaxy Starship 7 может проехать до 1430 км.

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