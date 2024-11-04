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Авто

Geely показали недорогой электрифицированный кроссовер с запасом хода 1400 км (фото)

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Фото: Geely | Geely Galaxy Starship 7 — 4,7-метровый семейный кроссовер

Новый Geely Galaxy Starship 7 отличается обтекаемым дизайном и высокотехнологичным салоном. Гибридный кроссовер может преодолеть до 150 км на электротяге.

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Презентован новый Geely Galaxy Starship 7. Электрифицированный семейный кроссовер поступит в продажу с 8 ноября и будет поставляться на экспорт. О нем рассказали на сайте CarNewsChina.

Geely Galaxy Starship, Geely Galaxy, Geely Galaxy, кроссовер Geely Fullscreen
Авто оснастили плагин-гибридной установкой
Фото: Geely

Кроссовер Geely Galaxy Starship 7 отличается обтекаемым дизайном и имеет низкий (0,288) коэффициент аэродинамики. У него плавные формы кузова и выраженный "нос", а фары и фонари соединены диодными полосами.

кроссовер Geely Galaxy Starship 7, Geely Galaxy, кроссовер Geely Fullscreen
Разгон до сотни занимает 7,5 с
Фото: Geely

Габариты Geely Galaxy Starship 7:

  • длина — 4740 мм;
  • ширина — 1905 мм;
  • высота — 1685 мм;
  • колесная база — 2755 мм;
  • масса — 1724-1790 кг.
салон Geely Galaxy Starship 7, Geely Galaxy, кроссовер Geely, кроссовер Geely Fullscreen
В салоне установили большой 14,6-дюймовый тачскрин
Фото: Geely

В салоне установили узкий цифровой щиток приборов и большой 14,6-дюймовый тачскрин, также есть проекция на лобовое стекло. Передние сиденья получили электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж. Также есть акустика с 16 динамиками и беспроводная зарядка смартфонов.

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Новый Geely Galaxy Starship 7 — плагин-гибрид с 1,5-литровым бензиновым двигателем на 110 л. с. и электромотором, мощность которого держат в секрете. Зато известно, что разгон до сотни занимает 7,5 с, а диаметр разворота составляет 10,6 м.

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Кроссовер достаточно богато оснащен
Фото: CarNewsChina

Средний расход топлива составляет 4,88 л/100 км. На выбор доступны батареи на 19,1 и 28,9 кВт∙ч: запас хода в электрическом режиме составляет 101 и 150 км, соответственно. Всего на бензине и электротяге кроссовер Geely Galaxy Starship 7 может проехать до 1430 км.

Ранее Фокус рассказывал о недорогом кроссовере Geely для бездорожья.

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