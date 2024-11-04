Geely показали недорогой электрифицированный кроссовер с запасом хода 1400 км (фото)
Новый Geely Galaxy Starship 7 отличается обтекаемым дизайном и высокотехнологичным салоном. Гибридный кроссовер может преодолеть до 150 км на электротяге.
Презентован новый Geely Galaxy Starship 7. Электрифицированный семейный кроссовер поступит в продажу с 8 ноября и будет поставляться на экспорт. О нем рассказали на сайте CarNewsChina.
Кроссовер Geely Galaxy Starship 7 отличается обтекаемым дизайном и имеет низкий (0,288) коэффициент аэродинамики. У него плавные формы кузова и выраженный "нос", а фары и фонари соединены диодными полосами.
Габариты Geely Galaxy Starship 7:
- длина — 4740 мм;
- ширина — 1905 мм;
- высота — 1685 мм;
- колесная база — 2755 мм;
- масса — 1724-1790 кг.
В салоне установили узкий цифровой щиток приборов и большой 14,6-дюймовый тачскрин, также есть проекция на лобовое стекло. Передние сиденья получили электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж. Также есть акустика с 16 динамиками и беспроводная зарядка смартфонов.
Новый Geely Galaxy Starship 7 — плагин-гибрид с 1,5-литровым бензиновым двигателем на 110 л. с. и электромотором, мощность которого держат в секрете. Зато известно, что разгон до сотни занимает 7,5 с, а диаметр разворота составляет 10,6 м.
Средний расход топлива составляет 4,88 л/100 км. На выбор доступны батареи на 19,1 и 28,9 кВт∙ч: запас хода в электрическом режиме составляет 101 и 150 км, соответственно. Всего на бензине и электротяге кроссовер Geely Galaxy Starship 7 может проехать до 1430 км.
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