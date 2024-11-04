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Авто

Geely показали недорогий електрифікований кросовер із запасом ходу 1400 км (фото)

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Фото: Geely | Geely Galaxy Starship 7 — 4,7-метровий сімейний кросовер

Новий Geely Galaxy Starship 7 вирізняється обтічним дизайном та високотехнологічним салоном. Гібридний кросовер може подолати до 150 км на електротязі.

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Презентовано новий Geely Galaxy Starship 7. Електрифікований сімейний кросовер надійде в продаж з 8 листопада і поставлятиметься на експорт. Про нього розповіли на сайті CarNewsChina.

Geely Galaxy Starship, Geely Galaxy, кросовер Geely Fullscreen
Авто оснастили плагін-гібридною установкою
Фото: Geely

Кросовер Geely Galaxy Starship 7 вирізняється обтічним дизайном і має низький (0,288) коефіцієнт аеродинаміки. У нього плавні форми кузова і виражений "ніс", а фари та ліхтарі з'єднані діодними смугами.

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Розгін до сотні займає 7,5 с
Фото: Geely

Габарити Geely Galaxy Starship 7:

  • довжина — 4740 мм;
  • ширина — 1905 мм;
  • висота — 1685 мм;
  • колісна база — 2755 мм;
  • маса — 1724-1790 кг.
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У салоні встановили великий 14,6-дюймовий тачскрін
Фото: Geely

У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів і великий 14,6-дюймовий тачскрін, також є проекція на лобове скло. Передні сидіння отримали електропривід, підігрів, вентиляцію і масаж. Також є акустика з 16 динаміками та бездротова зарядка смартфонів.

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Новий Geely Galaxy Starship 7 — плагін-гібрид з 1,5-літровим бензиновим двигуном на 110 к. с. та електромотором, потужність якого тримають у секреті. Зате відомо, що розгін до сотні займає 7,5 с, а діаметр розвороту становить 10,6 м.

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Кросовер досить багато оснащений
Фото: CarNewsChina

Середня витрата пального становить 4,88 л/100 км. На вибір доступні батареї на 19,1 і 28,9 кВт∙год: запас ходу в електричному режимі становить 101 і 150 км, відповідно. Загалом на бензині та електротязі кросовер Geely Galaxy Starship 7 може проїхати до 1430 км.

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