Geely показали недорогий електрифікований кросовер із запасом ходу 1400 км (фото)

Новий Geely Galaxy Starship 7 вирізняється обтічним дизайном та високотехнологічним салоном. Гібридний кросовер може подолати до 150 км на електротязі.

Related video

Презентовано новий Geely Galaxy Starship 7. Електрифікований сімейний кросовер надійде в продаж з 8 листопада і поставлятиметься на експорт. Про нього розповіли на сайті CarNewsChina.

Авто оснастили плагін-гібридною установкою Фото: Geely

Кросовер Geely Galaxy Starship 7 вирізняється обтічним дизайном і має низький (0,288) коефіцієнт аеродинаміки. У нього плавні форми кузова і виражений "ніс", а фари та ліхтарі з'єднані діодними смугами.

Розгін до сотні займає 7,5 с Фото: Geely

Габарити Geely Galaxy Starship 7:

довжина — 4740 мм;

ширина — 1905 мм;

висота — 1685 мм;

колісна база — 2755 мм;

маса — 1724-1790 кг.

У салоні встановили великий 14,6-дюймовий тачскрін Фото: Geely

У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів і великий 14,6-дюймовий тачскрін, також є проекція на лобове скло. Передні сидіння отримали електропривід, підігрів, вентиляцію і масаж. Також є акустика з 16 динаміками та бездротова зарядка смартфонів.

Важливо

Запас ходу 700 км і надшвидка зарядка: Geely і Volvo створили незвичний електровен (відео)

Новий Geely Galaxy Starship 7 — плагін-гібрид з 1,5-літровим бензиновим двигуном на 110 к. с. та електромотором, потужність якого тримають у секреті. Зате відомо, що розгін до сотні займає 7,5 с, а діаметр розвороту становить 10,6 м.

Кросовер досить багато оснащений Фото: CarNewsChina

Середня витрата пального становить 4,88 л/100 км. На вибір доступні батареї на 19,1 і 28,9 кВт∙год: запас ходу в електричному режимі становить 101 і 150 км, відповідно. Загалом на бензині та електротязі кросовер Geely Galaxy Starship 7 може проїхати до 1430 км.

Раніше Фокус розповідав про недорогий кросовер Geely для бездоріжжя.

Також ми писали про доступний сімейний електрокросовер Toyota.