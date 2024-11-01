Geely випустили недорогий кросовер для бездоріжжя з оригінальним дизайном (фото)
Geely Cowboy отримав масивний пластиковий обвіс та позашляхові шини, а на його даху встановили багажник. Під капотом — 178-сильний турбомотор від Volvo.
У Китаї запустили у виробництво новий Geely Cowboy. Брутальний кросовер підготували для бездоріжжя і продаватимуть за ціною приблизно 100 000 юанів ($14 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Кросовер Geely Cowboy — екстремальна позашляхова версія оригінальної моделі Icon. Він вирізняється масивнішими бамперами, пластиковим обвісом та великими позашляховими шинами. На даху встановили додаткову оптику і багажник вантажопідйомністю 50 кг, а до дверей багажника прикріпили бокс для дрібних речей.
Розміри Geely Cowboy 2025:
- довжина – 4442 мм;
- ширина – 1860 мм;
- висота – 1770 мм;
- колісна база – 2640 мм.
Салон Geely Cowboy оздобили більш зносостійкими матеріалами – штучною шкірою та джинсом. Водійське крісло отримало електропривід. На передній панелі встановлено два дисплеї.
Новий Geely Cowboy оснащений 1,5-літровим бензиновим турбомотором на 178 к. с. розробки Volvo. Із 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями спринт до 100 км/год займає 7,9 с, а максимальна швидкість становить 200 км/год.
Раніше Фокус розповідав про новий експортний кросовер Geely із витратою 4,9 л на 100 км.
Також ми писали про дешевий позашляховий електрокросовер Hyundai.