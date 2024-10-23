Розсекречено новий експортний кросовер Geely із витратою 4,9 л на 100 км (фото)

Geely Galaxy Starship 7 — обтічний 4,7-метровий кросовер із плагін-гібридною установкою. Авто витрачає 4,9 л/100 км та може проїхати до 150 км на електротязі.

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Опубліковано перші офіційні фото Geely Galaxy Starship 7. Недорогий сімейний кросовер презентують до кінця року і планують експортувати за межі Китаю. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Geely Galaxy Starship 7 — обтічний кросовер із плавними обводами кузова. У нього виражений "ніс", висувні дверні ручки, тоненькі діодні фари та ліхтарі. У основі авто лежить абсолютно нова платформа Geely GEA.

Кросовер отримав плагін-гібридну установку Фото: Geely

Розміри Geely Galaxy Starship 7:

довжина – 4740 мм;

ширина – 1905 мм;

висота – 1685 мм;

колісна база – 2755 мм;

маса – 1724 кг.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Geely

У салоні кермо скошене знизу, а на передній панелі встановлено два дисплеї. Крісла першого ряду розділені високою консоллю, на якій встановили дві бездротові зарядки для смартфонів.

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Китайський кросовер Geely Galaxy Starship 7 є плагін-гібридом – оснащений 1,5-літровою бензиновою четвіркою на 110 к. с. та електромотором (його потужність не розкривають).

Гібрид здатен проїхати 150 км на електротязі Фото: Geely

Середня витрата пального становить 4,88 л/100 км. На вибір запропонують батареї на 19,1 та 28,9 кВт∙год: запас ходу на електротязі становить 101 і 150 км, відповідно.

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