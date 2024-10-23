Рассекречен новый экспортный кроссовер Geely с расходом 4,9 л на 100 км (фото)
Geely Galaxy Starship 7 — обтекаемый 4,7-метровый кроссовер с плагин-гибридной установкой. Авто расходует 4,9 л/100 км и может проехать до 150 км на электротяге.
Опубликованы первые официальные фото Geely Galaxy Starship 7. Недорогой семейный кроссовер презентуют до конца года и планируют экспортировать за пределы Китая. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Geely Galaxy Starship 7 — обтекаемый кроссовер с плавными обводами кузова. У него выраженный "нос", выдвижные дверные ручки, тоненькие диодные фары и фонари. В основе авто лежит совершенно новая платформа Geely GEA.
Размеры Geely Galaxy Starship 7:
- длина — 4740 мм;
- ширина — 1905 мм;
- высота — 1685 мм;
- колесная база — 2755 мм;
- масса — 1724 кг.
В салоне руль скошен снизу, а на передней панели установлены два дисплея. Кресла первого ряда разделены высокой консолью, на которой установили две беспроводные зарядки для смартфонов.
Китайский кроссовер Geely Galaxy Starship 7 является плагин-гибридом — оснащен 1,5-литровой бензиновой четверкой на 110 л. с. и электромотором (его мощность не раскрывается).
Средний расход топлива составляет 4,88 л/100 км. На выбор предложат батареи на 19,1 и 28,9 кВт∙ч: запас хода на электротяге составляет 101 и 150 км, соответственно.
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