Рассекречен новый экспортный кроссовер Geely с расходом 4,9 л на 100 км (фото)

Geely Galaxy Starship 7 — обтекаемый 4,7-метровый кроссовер с плагин-гибридной установкой. Авто расходует 4,9 л/100 км и может проехать до 150 км на электротяге.

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Опубликованы первые официальные фото Geely Galaxy Starship 7. Недорогой семейный кроссовер презентуют до конца года и планируют экспортировать за пределы Китая. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Geely Galaxy Starship 7 — обтекаемый кроссовер с плавными обводами кузова. У него выраженный "нос", выдвижные дверные ручки, тоненькие диодные фары и фонари. В основе авто лежит совершенно новая платформа Geely GEA.

Кроссовер получил плагин-гибридную установку Фото: Geely

Размеры Geely Galaxy Starship 7:

длина — 4740 мм;

ширина — 1905 мм;

высота — 1685 мм;

колесная база — 2755 мм;

масса — 1724 кг.

На передней панели установлено два дисплея Фото: Geely

В салоне руль скошен снизу, а на передней панели установлены два дисплея. Кресла первого ряда разделены высокой консолью, на которой установили две беспроводные зарядки для смартфонов.

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Китайский кроссовер Geely Galaxy Starship 7 является плагин-гибридом — оснащен 1,5-литровой бензиновой четверкой на 110 л. с. и электромотором (его мощность не раскрывается).

Гибрид способен проехать 150 км на электротяге Фото: Geely

Средний расход топлива составляет 4,88 л/100 км. На выбор предложат батареи на 19,1 и 28,9 кВт∙ч: запас хода на электротяге составляет 101 и 150 км, соответственно.

Кстати, недавно рассекретили недорогой кроссовер Geely для бездорожья.

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