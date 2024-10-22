Бензин, гибрид или электро: Chery презентовали недорогой кроссовер для Европы (фото)
Новый Jaecoo J5 — экспортный компактный кроссовер с богатым оснащением и большим багажником. Модель будет выпускаться в бензиновой, плагин-гибридной и электрической версиях.
В Китае представили новый Jaecoo J5. Компактный бюджетный кроссовер от Chery начнут производить в 2025 году. Об этом сообщает сайт Autohome.
Кроссовер Jaecoo J5 — новая экспортная модель. Ее планируют продавать в Европе, также авто появится на рынках стран Азии и Южной Америки.
Дизайн Jaecoo J5 выдержан в фирменном стиле бренда. У него широкая прямоугольная решетка радиатора, продолговатые фары и выштамповки на боковинах. В основе авто лежит платформа Chery Tiggo 4 Pro.
Размеры Jaecoo J5 2025:
- длина — 4380 мм;
- ширина — 1860 мм;
- высота — 1650 мм;
- колесная база — 2620 мм.
В салоне Chery Jaecoo J5 установлены узкий цифровой щиток приборов и большой 13,2-дюймовый тачскрин портретного формата. Рычаг КПП поместили на рулевую колонку. Объем багажника составляет 480-1180 л.
Базовая комплектация Jaecoo J5 включает панорамную крышу, 18-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль, Apple CarPlay и Android Auto, подогрев кресел и руля.
Китайский кроссовер Jaecoo J5 со старта предложат с 1,6-литровым бензиновым турбомотором на 197 л. с. и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Привод может быть передним или полным.
Впоследствии появится 204-сильный электромобиль Jaecoo J5 с батареей на 67 кВт∙ч. А еще позже предложат плагин-гибрид с 1,5-литровой турбочетверкой и электромотором.
Кстати, недавно дебютировал недорогой электрифицированный кроссовер Chery с запасом хода 1300 км.
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