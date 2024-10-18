Chery представили оригинальный летающий автомобиль с автопилотом (фото)

Летающее авто Chery способно развивать 120 км/ч и подниматься на высоту до 1000 м. Оно оснащено автопилотом и не имеет руля или педалей.

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В Китае презентовали первый летающий автомобиль Chery. Его прототипы уже активно проходят испытания. Об этом сообщает сайт Autohome.

Летающее авто Chery имеет довольно нестандартную конструкцию и состоит из трех модулей — двухместной пассажирской капсулы, автомобильного шасси и крыльев с винтами и хвостовым оперением.

Прототип имеет автомобильный и авиационный модули Фото: autohome.com.cn

Летающий автомобиль Chery является полностью беспилотным — он не имеет руля или педалей. Для полета пассажирская капсула снимается с шасси и на нее устанавливают крылья. Если же, необходимо осуществить поездку по дороге, то крылья отсоединяются и капсула снова ставится на шасси с колесами.

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Отмечается, что беспилотный летающий автомобиль построен на специализированной платформе Chery S2 Mars. Он может взлетать и садиться вертикально.

Летающее авто способно развить 120 км/ч и подняться на высоту 1000 м Фото: autohome.com.cn

Электромоторы позволяют развивать до 120 км/ч в воздухе и подниматься на высоту до 1000 м. На испытаниях прототипы Chery совершают полеты продолжительностью до 40 минут и преодолевают до 80 км.

Кстати, недавно XPeng показал "сухопутный аианосец" с летающим авто в багажнике.

Также Фокус рассказывал о клоне Range Rover от Chery.