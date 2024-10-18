Chery представили оригінальний летючий автомобіль із автопілотом (фото)

Летюче авто Chery здатне розвивати 120 км/год та підніматися на висоту до 1000 м. Воно оснащене автопілотом і не має керма чи педалей.

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У Китаї презентували перший летючий автомобіль Chery. Його прототипи вже активно проходять випробування. Про це повідомляє сайт Autohome.

Летюче авто Chery має досить нестандартну конструкцію і складається із трьох модулів — двомісної пасажирської капсули, автомобільного шасі та крил із гвинтами і хвостовим оперенням.

Прототип має автомобільний та авіаційний модулі Фото: autohome.com.cn

Летючий автомобіль Chery є повністю безпілотним — він не має керма чи педалей. Для польоту пасажирська капсула знімається з шасі й на неї встановлюють крила. Якщо ж необхідно здійснити поїздку дорогою, то крила від’єднуються і капсула знову ставиться на шасі з колесами.

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Зазначається, що безпілотний летючий автомобіль збудований на спеціалізованій платформі Chery S2 Mars. Він може злітати та сідати вертикально.

Летюче авто здатне розвинути 120 км/год та піднятися на висоту 1000 м Фото: autohome.com.cn

Електромотори дають змогу розвивати до 120 км/год у повітрі та підніматися на висоту до 1000 м. На випробуваннях прототипи Chery здійснюють польоти тривалістю до 40 хвилин та долають до 80 км.

До речі, нещодавно XPeng показав "сухопутний аіаносець" із летючим авто в багажнику.

Також Фокус розповідав про клон Range Rover від Chery.