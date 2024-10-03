Chery показали електрифікований кросовер за $18 500 із запасом ходу 1300 км (фото)

Новий Jetour Shanhai L7 — недорогий 4,7-метровий кросовер із оригінальним дизайном. Модель оснащена гібридною установкою і здатна проїхати 120 км на електротязі.

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У Китаї дебютував новий Jetour Shanhai L7. Сімейний кросовер від Chery надходить у продаж за ціною від 129 800 юанів ($18 500). Про це розповідає сайт Autohome.

Кросовер є електрифікованою версією Jetour X70 Plus, який представлений на українському ринку. Дві моделі дуже схожі в профіль, проте новий Jetour Shanhai L7 відрізняється новою передньою частиною без радіаторної решітки та з тоненькою оптикою. До того ж, він дещо більший за розмірами.

Кросовер оснащений гібридною установкою Фото: autohome.com.cn

Габарити Jetour Shanhai L7:

довжина – 4749 мм;

ширина – 1900 мм;

висота – 1720 мм;

колісна база – 2745 мм.

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У салоні на передній панелі встановлено здвоєний дисплей, а перемикачі клімат-контрол – сенсорні. У крісел заднього ряду регулюється кут нахилу спинки.

На передній панелі встановлено здвоєний дисплей Фото: autohome.com.cn

Топова версія Jetour Shanhai L7 доволі багато оснащена – є камери кругового огляду, парктронік, система напівавтономного руху, панорамний дах, електропривід, підігрів та вентиляція передніх крісел.

Кросовер Jetour Shanhai L7 оснащений плагін-гібридною установкою, яка складається із 1,5-літрової бензинової четвірки на 156 к. с. та 272-сильного електромотора.

Ціна кросовера стартує з $18 500 Фото: autohome.com.cn

Акумуляторна батарея на 19,4 кВт∙год дозволяє проїхати до 120 км в електричному режимі. Загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1300 км.

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