У Італії презентували недорогий молодіжний кросовер із заводським ГБО (фото)

Новий Sportequipe 6 GT — 4,6-метровий кросовер із обтічним дизайном та багатим оснащенням. Модель пропонують із 185-сильним турбомотором та заводським ГБО.

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У Турині дебютував новий Sportequipe 6 GT. Компактний молодіжний кросовер вийде на європейський ринок до кінця нинішнього року і коштувати 30 900 – 32 900 євро. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Невисока ціна Sportequipe 6 GT обумовлена тим, що цей "італієць" насправді є китайським Jetour Dashing від Chery, який продається в Україні. Бренд Sportequipe належить компанії DR Automobiles, яка налагодила збирання авто з Китаю для ЄС в Італії.

Авто оснащене 185-сильним турбомотором

Новий Sportequipe 6 GT – обтічний 4,6-метровий кросовер із вираженим "носом", тоненькими двопрівневими фарами та висувними дверними ручками.

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У салоні встановлені невеликий цифровий щиток приладів та крупний центральний тачскрін. У базовій комплектації є бездротова зарядка смартфонів, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, контролю "сліпих" зон та утримання в смузі руху.

У основі авто лежить китайський Jetour Dashing

Кросовер Sportequipe 6 GT доступний лише з 1,6-літровим 185-сильним турбомотором, хоча в лінійці Jetour Dashing більше модифікацій. За доплату доступне заводське ГБО. Авто отримало 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями та передній привід.

До речі, нещодавно компанія DR Automobiles презентувала і недорогий сімейний мінівен.

Також Фокус писав, що на український ринок вийде недорогий позашляховик Jetour T2.